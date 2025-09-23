Российская спецслужба предупреждает о рисках введения войск и провокаций в регионе.
Служба внешней разведки (СВР) России заявила 23 сентября о подготовке возможной оккупации Молдавии странами — членами Евросоюза. Об этом сообщает СВР.
«Брюссель не намерен отказываться от планов оккупации Молдавии, даже если развитие ситуации сразу после выборов не потребует внешнего вмешательства», — говорится на сайте ведомства.
По данным СВР, страны ЕС стремятся «удержать Молдавию в русле своей русофобской политики любой ценой, вплоть до введения войск и фактической оккупации страны». Ведомство также подчеркнуло, что ввод войск предполагается «несколько позже».
Кроме того, для создания предлога для вмешательства СВР предполагает «организацию вооруженных провокаций против Приднестровья».
