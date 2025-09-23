СВР заявила о возможной оккупации Молдавии странами ЕС

Элина Битюцкая
Российская спецслужба предупреждает о рисках введения войск и провокаций в регионе.

Европа планирует оккупировать Молдавию

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Осматеско

Служба внешней разведки (СВР) России заявила 23 сентября о подготовке возможной оккупации Молдавии странами — членами Евросоюза. Об этом сообщает СВР.

«Брюссель не намерен отказываться от планов оккупации Молдавии, даже если развитие ситуации сразу после выборов не потребует внешнего вмешательства», — говорится на сайте ведомства.

По данным СВР, страны ЕС стремятся «удержать Молдавию в русле своей русофобской политики любой ценой, вплоть до введения войск и фактической оккупации страны». Ведомство также подчеркнуло, что ввод войск предполагается «несколько позже».

Кроме того, для создания предлога для вмешательства СВР предполагает «организацию вооруженных провокаций против Приднестровья».

Ранее 5-tv.ru рассказал, что таинственные дроны заметили в Норвегии и Дании. Они парализовали работу копенгагенского аэропорта. В Норвегии их заметили вблизи аэропорта Осло. Движение воздушного транспорта пришлось ограничить. Из-за этого более 30 рейсов пришлось отменить в экстренном порядке.

