Служба внешней разведки (СВР) России заявила 23 сентября о подготовке возможной оккупации Молдавии странами — членами Евросоюза. Об этом сообщает СВР.

«Брюссель не намерен отказываться от планов оккупации Молдавии, даже если развитие ситуации сразу после выборов не потребует внешнего вмешательства», — говорится на сайте ведомства.

По данным СВР, страны ЕС стремятся «удержать Молдавию в русле своей русофобской политики любой ценой, вплоть до введения войск и фактической оккупации страны». Ведомство также подчеркнуло, что ввод войск предполагается «несколько позже».

Кроме того, для создания предлога для вмешательства СВР предполагает «организацию вооруженных провокаций против Приднестровья».

