Виноваты гаджеты: актриса Безряднова о том, почему в мире много одиноких людей

Актриса Ирина Безряднова: гаджеты заменили нам вторую половинку
Использование гаджетов приводит к одиночеству. Таким мнением в беседе с корреспондентом 5-tv.ru поделилась актриса Ирина Безряднова на премьере романтической комедии «Клевый УLove».
Отвечая на вопрос о том, почему сегодня в мире так много одиноких людей, знаменитость, не задумываясь, «обвинила» во всем технологии.
«У нас теперь есть гаджеты, которые заменяют нам вторую половинку. С телефоном можно и повеселиться, и погрустить, и даже посплетничать», — сказала Ирина Безряднова.
Также актриса добавила, что счастье — понятие субъективное. Например, для Безрядновой важно, чтобы ее базовые ценности совпадали с мировоззрением любимого человека.
Ранее, писал 5-tv.ru, актриса Полина Максимова рассказала о своем беззаботном детстве. По словам артистки, ее сверстники, как и она сама, познали отличное детство, не проводя все дни в телефонах или за компьютером. Максимова призналась, что помнит, как технологии постепенно проникали в жизнь людей, но ее это не особо коснулось.
