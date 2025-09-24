Шоу-биз за неделю: Федосеева-Шукшина оплатила похороны, а у Джигана проблемы

Джигана заподозрили в измене, а Федосеева-Шукшина оплатила собственные похороны

Рэпера Джигана заподозрили в измене, украинскую поп-исполнительницу Лободу захейтили даже соотечественники, а народная артистка РСФСР Федосеева-Шукшина оплатила свои похороны. Это новости недели шоу-бизнеса, и продюсер 5-tv.ru Дмитрий Дмитриев.

Очередной скандал в семье Самойловой

Фанаты предпринимательницы Оксаны Самойловой вновь забили тревогу. В блоге знаменитости перестал появляться ее муж. А после он и вовсе вышел на красную дорожку «Интервидения» вместе с певицей Севиль, вновь забыв о жене. Неужели брак Джигана снова под угрозой?

Без русского никому не нужна

Певица Лобода одна из главных русофобов. Но это не мешает ей продолжать выступать на, казалось бы, ненавистном ей языке. При этом артистка даже стала использовать видеоролик с больным русским ребенком, чтобы хоть как-то привлечь к себе внимание. Да уж, двойные стандарты — они такие…

Сама в скандалах, а лезет в чужие семьи

У телеведущей Ксении Бородиной за плечами два неудачных брака, да и нынешний супруг пока подарил возлюбленной только насмешки общественности и скандалы. Однако это не помешало знаменитости начать рассуждать об отношениях других звезд. Вот только советы Бородиной, которая сама перестала носить обручальное кольцо, только насмешили общественность.

Скандал из прошлого

Певица Марьяна Ро обвинила блогера Ивангая в педофилии. Оказалось, что сбежавший из России любитель запрещенных веществ принуждал артистку к интиму, когда той было только 14 лет. Сам блогер при этом попытался оправдаться, заявив, что будучи подростком звезда сама этого хотела, но в итоге лишь навлек на себя еще больше хейта.

Покой дороже денег

Актриса Федосеева-Шукшина основательно решила подготовиться к смерти. Написала завещание и даже дочь заслуженную артистку РФ Марию Шукшину за все простила, передав ей почти миллион рублей на похороны. Долгое время дочери актрисы судились друг с другом из-за наследства матери, но похоже, что здоровье и душевный покой для нее оказались дороже десятков миллионов рублей. Жаль только, это едва ли помирит дочерей, которые давно превратились во врагов.

Вот так звезды в очередной раз доказали, как легко им бывает отказаться от своих идеалов. Однако особого счастья им это не приносит. Это были новости недели шоу-бизнеса, и продюсер 5-tv.ru Дмитрий Дмитриев.

