«Насколько это честно?»: Рита Дакота исправляет ошибку пластического хирурга

Певица Рита Дакота исправляет ошибку пластического хирурга

Певица Рита Дакота объявила о подготовке к третьей пластической операции для исправления последствий неудачной блефаропластики. Об этом артистка сообщила в своем Instagram*.

«Самое обидное — эта коррекция стоит гораздо дороже, чем первая. И я задаюсь вопросом — насколько это честно, чтобы платить за ошибку специалиста», — отметила Дакота.

Певица уточнила, что процедура запланирована на ближайшие десять дней и обойдется примерно в 18 тысяч евро — более 1,7 миллиона рублей.

Неудачная операция по подтяжке век привела к видимой асимметрии глаз и бровей. Врач обещал, что проблема со временем исчезнет, однако желаемого улучшения не произошло. Новый специалист предупредил, что полностью вернуть прежнюю внешность невозможно, но гарантировал значительную разницу.

Ранее Рита Дакота напугала подписчиков неожиданной историей о травме — прямо у нее дома на Бали с потолка упал фрагмент дерева. Об инциденте артистка рассказала в своем блоге.

Несчастный случай произошел на вилле. По словам Риты, удар пришелся по голове, после чего она почувствовала резкую слабость, дрожь, тошноту и заметила большую шишку. Звезда предположила, что последствия могли оказаться серьезнее — вплоть до сотрясения мозга.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.