Девочка-подросток напилась машинного масла и попала в больницу

Дарья Орлова
Дарья Орлова

Она госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

В Москве девочка-подросток напилась машинного масла

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Несовершеннолетняя девочка была экстренно госпитализирована в Московской области с признаками острого отравления после того, как выпила машинное масло. Произошло это вечером 22 сентября, а на следующий день, 23 сентября, информацию о госпитализации подтвердили источники Министерства здравоохранения РФ. Об этом сообщает KP.RU.

«Ребенок госпитализирован в одну из медорганизаций Московской области в состоянии средней степени тяжести. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — заявили представители ведомства.

По данным источника, девочку доставили в стационар в экстренном порядке. Врачи продолжают наблюдать за состоянием пациентки и оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее в Саратове ребенок получил отравление после употребления жидкости для вейпа. Об этом сообщил Следственный комитет Саратовской области в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, инцидент произошел в Ломоносовском районе города. Пострадавший родился в 2023 году. Медики диагностировали у малыша отравление никотином, которое возникло после попадания в организм жидкости для курения вейпа.

