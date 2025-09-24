Погубите сад, если побелите деревья не вовремя: полезные советы для дачников

Ждать весны для побелки плодовых деревьев — ошибка. Белить нужно осенью, сразу после сбора урожая. Об этом рассказала телеведущая и писательница Октябрина Ганичкина во время беседы с URA.RU.

По словам специалиста, побелка защищает кору от солнечных ожогов и морозобоин, которые возникают в конце зимы при резких перепадах температур.

«Если белить к весне, то нужно это делать в конце февраля, но зимой неудобно добираться до сада из-за снега. А в марте–апреле уже поздно — солнечные ожоги на деревьях уже появятся», — отметила Ганичкина.

Важно помнить, что белить нужно только взрослые деревья. Молодые до четырех лет лучше укрывать дышащим материалом. Например, мешковиной или лапником. Известь может обжечь нежную кору.

Эксперт также объяснила, что побелка должна покрывать не только ствол, но и основания крупных ветвей на высоту до двух метров. Состав лучше брать готовый — с добавками против вредителей и грибка. Для тех, кто предпочитает домашние рецепты, в раствор извести рекомендуется добавлять медный купорос и клейкие вещества, чтобы защитный слой держался дольше.

Перед побелкой деревья стоит очистить от мха и лишайников, обработать раствором купороса и замазать садовым варом крупные трещины. Дополнительно полезно внести фосфорно-калийные удобрения и провести влагозарядковый полив, чтобы корни не замерзли зимой.

Оптимальное время для побелки — конец октября — ноябрь в средней полосе и ноябрь — декабрь на юге. Главное — не торопиться: в сентябре дожди смоют слой извести, а при температуре ниже пяти градусов тепла состав плохо закрепится.

