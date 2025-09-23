Даже на рыбалке: звезды рассказали, где можно встретить любовь всей своей жизни

Певец Гуров: Любовь всей жизни можно встретить на рыбалке

Где же найти любовь всей своей жизни? Этим вопросом задаются многие люди, особенно жители мегаполисов. В современном мире люди становятся все более обособленными друг от друга, и найти себе пару кажется задачей с повышенной сложностью.

Но не стоит отчаиваться, ведь эта знаменательная встреча может произойти буквально где угодно — надо лишь смотреть по сторонам и видеть перед собой возможности. Звезды российского шоу-бизнеса решили дать несколько советов и лайфхаков по тому, где и как можно встретить возлюбленного. Своими мыслями они поделились с корреспондентом 5-tv.ru на премьере романтической комедии «Клевый УLove», где герои нашли знакомство на рыбалке.

Певец Илья Гуров считает, что соцсети могут быть отличным инструментом общения. Поездка на рыбалку, по мнению певца, является еще более действенным методом. Гуров считает, что найти мужа там вполне реально, ведь там часто собираются одинокие мужчины.

«Я считаю, что это прекрасный лайфхак: найти отношения на рыбалке», — сказал певец.

Актриса Ирина Безряднова поделилась своим необычным наблюдением: когда девушка выглядит очень красиво, то противоположный пол может бояться подойти и познакомиться.

«Искать жениха нужно, когда ты хуже всего выглядишь. То есть когда не накрашена и одета как бомж. Это топовый рецепт», — говорит артистка.

Когда актриса выглядит, по ее мнению, хуже, чем обычно, то к ней могут подходить знакомиться. Поэтому лайфхак артистка дала такой: чем проще выглядишь, тем лучше. Работает везде.

«Когда ты красотка нарядная, они боятся, что ли, подходить. Работает, когда стркмный вид», — заключила Безряднова.

Заслуженный артист РФ Владимир Стержаков уже более 30 лет женат на своей супруге Алле. Артист рассказал, что познакомился со своей возлюбленной, стоя в очереди за хлебом в магазине.

«Я свою жену 30 лет назад встретил в хлебном магазине. Уступил очередь. И вот 30 лет с лишним вместе», — сказал актер.

Родители актера и вовсе познакомились на фронте, когда его папа на руках вынес его маму из фашистского плена. Стержаков уверен, что судьбоносная встреча может поджидать людей где угодно, поэтому никогда отчаиваться не стоит.

«Увидел красивую девушку, уступи место в очереди в хлебном магазине. Будешь счастлив всю жизнь», — дал совет артист.

Ранее 5-tv.ru писал, что Марат Башаров пошел на обман ради знакомства со своей возлюбленной Асей Борисовой. Актер впервые увидел ее в театре и решил привлечь внимание нестандартным способом, так как простая попытка познакомиться и разговор казались ему слишком банальными.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.