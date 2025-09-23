Песков: голословные обвинения от Запада уже не принимаются в РФ во внимание

Эфирная новость 40 0

Представитель Кремля прокомментировал инциденты с неопознанными беспилотниками в Европе.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

В Москве уже не принимают во внимание голословные обвинения европейских стран. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал западную истерию из-за неопознанных беспилотников.

Он подчеркнул, что российские военные руководствуются международными правилами и за их рамки никоим образом не выходят. И напомнил, что доказательств обратного никто так и не привел.

«Каждый раз выступать с голословными обвинениями, честно говоря, приводит к тому, что продолжение таких заявлений уже не принимается во внимание. Потому что каждый раз мы слышим оттуда голословные обвинения. Наверное, сторона, которая занимает серьезную, ответственную позицию, из раза в раз с такими голословными обвинениями не должна выступать. Любые обвинения в адрес наших военных в том, что, дескать, какие-то границы нарушаются самолетами, по прежнему ни разу не были подкреплены аргументацией убедительной. В отсутствие этой аргументации, опять же, мы соответствующим образом относимся к этим заявлениям», — прокомментировал Дмитрий Песков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.35
-0.67 99.04
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:05
«Ваши страны отправятся в ад»: Трамп о кризисе в Европе
20:02
Зоопарк загорелся в Новосибирске
19:53
Суд лишил родительских прав россиянку, родившую в туалете аэропорта в Турции
19:36
Дело на Волге: у экс-мэра Плеса хотят изъять более миллиарда рублей и недвижимость
19:18
Сообщников украинских IT-мошенников задержали в Петербурге
18:57
Песков: голословные обвинения от Запада уже не принимаются в РФ во внимание

Сейчас читают

«Не будет ООН, ничего не будет»: Дональд Трамп о применении ядерного оружия
Даже на рыбалке: звезды рассказали, где можно встретить любовь всей своей жизни
«Денег собирай, пока приглашают»: почему Буланова расстроена из-за своей славы
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео