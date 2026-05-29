Песков: Европа не может быть посредником в урегулировании украинского конфликта

Александра Якимчук
Абстрагироваться от того, что Старый Свет поддерживает Киевский режим, невозможно.

Фото, видео: www.globallookpress.com/ Presidential Office of Ukraine; 5-tv.ru

Европа не может выступать посредником в украинском конфликте, так как является его участником. Об этом обозревателю "Известий" Виктору Синеоку заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В настоящий момент Европа является стороной конфликта на стороне Украины. Не забывайте, что европейское оружие непосредственно стреляет по нам. И абстрагироваться от этого невозможно. Поэтому, конечно, в таком статусе Европа не может претендовать на посредничество. Никак», — пояснил представитель Кремля.

Но положительным фактом является то, что представители Старого Света выбирают человека, который начнет разговор с Россией. И наша сторона это приветствует. Так как решать проблемы без диалога невозможно. Именно это и завело их отношения с Москвой в тупик, заметиил пресс-секретарь президента.

«Самая большая глупость, которую делают европейцы и люди из Брюсселя, — это полностью отказаться от какого-либо диалога с Россией», — подчеркнул Песков.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что западные страны находятся на пороге прямого участия в боевых действиях на Украине. К таким выводам пришел представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский.

