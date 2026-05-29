Песков заявил об отсутствии реакции Армении на ограничение ввоза овощей

Дарья Бруданова
С 30 мая в России начнут действовать временные ограничения на продажу овощей из соседней страны.

Ереван пока никак не отреагировал на решение России запретить ввоз томатов из Армении. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента «Известий» Виктора Синеока.

«Нет, не приходила (реакция от Еревана. — Прим.ред.)», — сказал официальный представитель Кремля.

Кроме того, Дмитрий Песков оценил возможность встречи президента России Владимира Путина с вице-премьером Армении Мгером Григоряном, представляющем страну на Евразийском экономическом форуме в Казахстане.

«Ее (встречу. — Прим.ред.) нельзя исключать, конечно. Если они посчитают это целесообразным, то они встретятся», — добавил Песков.

По словам пресс-секретаря президента, на саммите лидеры стран обсудят наиболее чувствительные вопросы. О том, какие именно, Песков не уточнил.

Временные ограничения на ввоз в Россию овощей и фруктов из Армении введут с 30 мая. Соответствующее заявление распространил Россельхознадзор. Ограничения на поставки коснутся свежих томатов, огурцов, перцев, клубники и зеленных культур, выращенных или отправленных из Армении.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что он не опасается роста цен на сырье в случае ухудшения связей с Россией, потому что его страна рассчитывает разбогатеть.

