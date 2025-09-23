Фильм «Красный шелк» держится в пятерке лидеров кинопроката в Китае

Картина уже собрала более миллиона долларов.

Новый триумф уникального совместного российско-китайского фильма «Красный шелк». Стало известно, что детективный экшн показал впечатляющие результаты. Всего за две с половиной недели широкого проката в Китае лента собрала солидную кассу.

На большие экраны картина там вышла 6 сентября. И несмотря на серьезную конкуренцию, одновременно прошли премьеры 17 релизов, «Красный шелк» смог покорить китайского зрителя.

«Красный шелк» держится в пятерке лидеров. Он собрал уже больше миллиона долларов, и у него продолжается прокат, что на самом деле очень важно. Потому что китайский кинопрокат очень быстро снимает неуспешные фильмы. Он снимает их фактически за одну неделю. Поэтому то, что после первого уикэнда прокат был продлен на целый месяц в Китае, это уже показатель того, как наши китайские партнеры относятся к этому фильму, как они его поддерживают», — отметила генеральный директор Национальной Медиа Группы (НМГ) Светлана Баланова.

«Красный шелк» уже вошел в десятку самых кассовых фильмов года. В Китае лента еще до премьеры получила «печать дракона». Это означает, что его показывают без ограничений для иностранных фильмов.

Детектив — первый в истории совместный российско-китайский кинопроект. В нашей стране его премьера прошла в начале года.

