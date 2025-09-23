От косметики до кофе: что еще смогут выпускать под брендом Aurus

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 18 0

Отечественный бренд расширяет горизонты.

Что еще смогут выпускать под брендом Аурус

Фото: © РИА Новости/Валерий Мельников

Под брендом Aurus могут начать выпускать косметику

Бренд Aurus, известный своими люксовыми автомобилями, готовится к расширению ассортимента, включая косметические средства и ароматические продукты, сообщает РИА Новости.

О подаче заявок на регистрацию товарных знаков в Роспатент стало известно 23 сентября. Заявки были поданы 18 сентября ФГУП «НАМИ», и охватывают три класса международной классификации товаров и услуг. В их числе косметические и туалетные немедицинские средства, ароматические свечи и даже продукты питания.

Как сообщает ТАСС, Aurus планирует выпускать под своим брендом разнообразные товары, включая злаковые батончики, мороженое, диффузоры, какао и кофейные капсулы. Также в ассортименте появятся лосьоны для волос и другие косметические средства.

Напомним, что 10 сентября стало известно о назначении нового генерального директора компании Aurus — Андрея Богинского, который ранее занимал пост в авиастроительной компании ПАО «Яковлев».

Кроме того, Aurus рассматривает возможность запуска коммерческих продаж больших минивэнов Arsenal. Ожидается, что продажи могут стартовать уже в 2026 году.

Ранее 5-tv.ru показал кадры из Бахрейна, на которых королевский кортеж проезжает с российским Aurus во главе.

