Трамп: Россия обладает большой военной мощью

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 50 0

Президент США проводит встречу с Зеленским в Генассамблее ООН.

Трамп о военной мощи России

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Россия обладает большой военной мощью, заявил президент США Дональд Трамп в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Россия обладает большой военной мощью. Многие думали, что (конфликт — Прим. ред.) закончится быстро», — сказал он.

До этого, президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам визита в Китай, что достижение целей специальной военной операции на Украине предпочтительнее мирным путем.

Он также отметил, что в нынешней администрации США прослеживается стремление к урегулированию ситуации, добавив, что «свет в конце тоннеля» уже виден.

Однако президент подчеркнул, что если добиться урегулирования конфликта мирным путем не получится, то Россия решит все поставленные перед нами задачи вооруженным путем.

