«Я положил конец семи войнам»: Трамп обвинил ООН в бездействии

Трамп обвинил ООН в бездействии

Внимание всего мира сейчас приковано к Нью-Йорку. Там проходит 80-я Генассамблея ООН, которая точно войдет в историю как одна из самых скандальных. Сегодня на заседание приехал Дональд Трамп, за 57 минут своего выступления — а это в четыре раза больше регламента — он успел пройтись буквально по всем и каждому. Но больше всего досталось Европе. Корреспондент «Известий» Максим Прихода продолжит тему.

Чему Трамп научил Зеленского за все время их встреч, так это надевать костюм и через слово благодарить. Вот и здесь, на полях генассамблеи, Трамп больше слушал и, видимо, остался доволен докладом. Когда дело дошло до вопросов журналистов, выдал несколько тезисов, которые, вероятно, должны были воодушевить украинского визави.

— Вы считаете, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если они войдут в их воздушное пространство? — спросили американского лидера.

— Да, считаю, — ответил Трамп.

— Окажет ли им США поддержку, поможет ли им каким-либо образом? — прозвучал вопрос.

— Мы дали деньги Украине для борьбы, и они доказали свою смелость, — ответил Трамп.

И в этом диалоге — настоящий Трамп, для которого интересы США и союзников — главный приоритет. Хотя только что с трибуны генассамблеи заявлял: он — миротворец.

«За период буквально семи месяцев, я положил конец семи войнам», — говорил президент США.

И все бы ничего, но главный лейтмотив этой высокой недели — признание палестинского государства Францией, Великобританией, Бельгией Португалией, Австралией — в общей сложности, более, чем десятью странами. А миротворец-Трамп открыто выступает против…

«Некоторые здесь, в этой организации, пытаются в одностороннем порядке признать палестинское государство. Это слишком большой подарок для террористов ХАМАС за их зверства!» — подчеркнул президент США.

И вот еще один пример. Мало того, что делегации из Ирана власти США запретили свободно перемещаться по Нью-Йорку, с трибуны ООН Трамп открыто хвастается ударами по иранским объектам.

«Бомбардировщики Соединенных Штатов сбросили бомбы, каждая из них по 13 тонн, на ключевые объекты ядерной инфраструктуры Ирана. Они были полностью уничтожены. Уничтожено было все. Все. Ни одна другая страна на Земле не могла бы сделать то, что мы сделали», — отметил глава Белого дома.

Эту речь Трампа уже назвали программной. В ней задекларированы ключевые приоритеты американской политики: уход от леволиберальных, глобалистских ценностей в сторону национальных интересов. Европейцам говорит: перенимайте наш опыт борьбы с мигрантами. Ваши страны — катятся в ад.

«Вот Лондон, например, там чудовищный мэр, просто чудовищный. Он так изменился. Теперь они о шариате говорят», — заявил Трамп.

И климатическая повестка — не что иное, как большой обман.

«В 1982 году геснек ООН предсказал, что к 2000 году изменение климата приведет к глобальной катастрофе. Что это будет ядерный апокалипсис. Что произошло, вот мы здесь!» — заявил Трамп.

И самой организации тоже досталось. США всегда были главным ее спонсором. Сейчас финансирование подрезали. 80-я годовщина со дня создания организации — как повод для рефлексии.

«Я считаю, что потенциал ООН невероятен, действительно невероятен. Вы можете сделать очень многое. Поэтому я поддерживаю ООН. Хотя иногда я могу с вами не соглашаться», — обратился президент США к генсеку ООН Антониу Гутерришу.

В ООН Трамп ведет себя как хозяин. Почти в четыре раза превысил 15-минутный лимит, и Бербок, которая сейчас председательствует, ничего не посмела ему сказать. В неловкое положение Трамп поставил Макрона: тот попал под перекрытие дорог для кортежа. Чтобы не потерять лицо, позвонил — ну или сделал вид, что звонит — напрямую виновнику.

И что это, если не иллюстрация главного тезиса.

«Я приехал сегодня сюда для того, чтобы предложить дружбу Америки, руководящую роль Америки!» — резюмировал Трамп.

И в этом, несмотря на всю риторику, Трамп мало чем отличается от своих предшественников.

