Несколько этапов: гинеколог рассказал о симптомах приближающегося климакса

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 34 0

Правильное питание, регулярная физическая активность и отказ от курения помогут снизить болевые ощущения.

Как распознать приближение климакса

Фото: www.globallookpress.com/uwe umstätter

Гинеколог Гусев назвал изменение цикла приближением климакса

Существенное изменение цикла говорит о приближении климакса. Об этом порталу Газета.ru рассказал гинеколог-эндокринолог, кандидат медицинских наук Дмитрий Гусев.

«Если раньше цикл был 28-30 дней, а стал короче — 21-23 дня, это сигнал гормональной перестройки. Менструации становятся менее обильными и короче по длительности. Следующий этап — появление задержек, а затем полное прекращение менструаций», — сообщил эксперт.

К симптомам менопаузы Дмитрий Гусев также отнес нарушение сна, резкие перепады настроения, сухость слизистых оболочек, снижение либидо, излишнюю потливость, беспричинную усталость, а также увеличение веса, ломкость ногтей и выпадение волос.

По мнению эксперта, правильное питание, регулярная физическая активность и отказ от курения помогут снизить болевые ощущения. Если этого окажется не достаточным, врач порекомендовал прибегнуть к гормональной терапии.

