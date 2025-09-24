Ушла из жизни легендарная итальянская актриса Клаудия Кардинале

В возрасте 87 лет ушла из жизни знаменитая итальянская киноактриса Клаудия Кардинале, сообщает газета Corriere della Sera. Информацию подтвердил ее агент Лоран Саври.

Актриса скончалась в небольшом французском городке Немур, в котором проживала последние годы вместе с детьми.

Настоящее имя Клаудии — Клод Жозефин Роз Кардинале. Икона итальянского кинематографа 1960-х годов родилась в Африке в семье выходцев из Сицилии. Свою карьеру она начала в возрасте 18 лет.

Звезда итальянского кинематографа снималась в таких фильмах, как «Девушка с чемоданом», «Картуш», «Однажды на Диком Западе», «Рокко и его братья», «Леопард», Нефтедобытчицы» и во многих других. Всего фильмография Кардинале насчитывает порядка 130 работ.

www.globallookpress.com/Keystone Pictures USA

Она была музой для режиссеров Лукино Висконти и Фредерико Феллини, а ее агент Лоран Самри назвал Клаудию «свободной и вдохновенной женщиной».

«Она была свободной и вдохновенной женщиной, как в своей творческой карьере, так и в личной жизни», — цитирует агентство слова Саври.

