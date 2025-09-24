Средняя российская зарплата в июне 2025 года составила 103,2 тысячи рублей

Рита Цветкова
Рита Цветкова

Более точный показатель доходов граждан — медианная зарплата — с начала года вырос на 14,5%.

Какова средняя зарплата в России в 2025 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Финансист Финогенова: средняя зарплата в июне 2025 года составила 103,2 тысячи

Средняя номинальная заработная плата в России составила 103,2 тысячи рублей по состоянию на июнь 2025 года. С учетом тенденций в будущем ожидается рост показателя на 3-4%. Соответствующее заявление в интервью журналистам ТАСС сделала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.

«В России, по данным Росстата, средняя номинальная начисленная зарплата в июне 2025 года составила 103,2 тысячи рублей, что почти на 16% выше данных прошлого года», — сказала она.

Финансист подчеркнула, что усредненный доход граждан РФ — менее точный показатель реальной картины, чем медианная зарплата. Она отражает середину зарплатного распределения. Это означает, что 50% сотрудников российских предприятий получают более высокое жалование, а другие 50% — более низкое.

По словам Финогеновой, в том же июне 2025-го медианная зарплата составила 66,2 тысячи рублей. С начала года этот показатель увеличился на 14,5%, а с июня 2024-го — на 20%. Если взять в расчет инфляцию первого полугодия, находящуюся на уровне 3,8%, можно вывести более точный процент роста медианной зарплаты — 10,7%. Однако темп увеличения дохода граждан постепенно снижается.

Чтобы получать справедливые деньги за свой труд, необходимы не только образование, опыт и соответствующие устремления. Важно также разбираться в трудовом законодательстве, чтобы не пострадать в результате нарушений со стороны работодателя. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как получить деньги за переработки — сверхурочные.

Также 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме обсуждается предложение уменьшить зарплату директорам школ и главным врачам медучреждений.

