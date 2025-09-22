В Госдуме предложили сократить зарплаты директорам школ и главным врачам

Рита Цветкова
Рита Цветкова

Авторы инициативы считают, что начальство не должно получать в три-четыре раза больше денег, чем подчиненные.

Почему хотят урезать зарплаты директорам школ и главврачам

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

В Госдуме предложили уменьшить заработную плату директорам школ и главным врачам медучреждений. С соответствующим обращением к премьер-министру России Михаилу Мишустину обратился лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Он считает, что руководители в этих сферах не должны получать в три-четыре раза больше других сотрудников. Об этом сообщается в материале РИА Новости со ссылкой на документ.

«Представляется необходимым рассмотреть вопрос об установлении специального правила для медицинских и образовательных организаций всех уровней подведомственности: заработная плата руководителя не должна превышать среднюю заработную плату по соответствующему учреждению более чем на 100%», — сказано в письме.

Миронов убежден, что стопроцентная управленческая надбавка — достаточная компенсация повышенной ответственности руководителей школ и больниц. Он также считает справедливым, что рост зарплаты начальства должен зависеть от увеличения среднего заработка остальных членов коллектива.

По словам депутата, в данный момент все наоборот: у руководства есть инструменты, с помощью которых они выписывают премии сами себе, а подчиненные получают очень скромные выплаты даже с учетом надбавок. Так разрыв между их доходами становится чрезмерным. В том числе из-за этой разницы, полагает Миронов, и происходит острая нехватка кадров в сферах образования и здравоохранения.

Система оплаты труда персонала школ и больниц, отмечает депутат, несправедлива, она приводит к профессиональному выгоранию, смене профессии, а в лучшем случае лишает людей мотивации качественно выполнять свои обязательства.

Ранее, писал 5-tv.ru, в России впервые выплатили зарплату в цифровых рублях.

