«Я пас»: певец IVAN назвал, при каких обстоятельствах пойдет в горы

Певец IVAN заявил, что в горы пойдет, только если заставит жена

Белорусский певец Александр Иванов, более известный под псевдонимом IVAN, заявил, что горный туризм его не вдохновляет. Об этом певец рассказал корреспонденту 5-tv.ru на презентации песни «Выше гор» Антона Лаврентьева, Татьяны Куртуковой и Юрия Николаенко, выступающего под псевдонимом NЮ.

По словам исполнителя хитов «Не вставай на колени» и «Чужая», хоть назвать себя ленивым он не может, но в горы поднимется, только если заставит любимая жена.

«Я, вот, например, не могу назвать себя ленивым, но в гору я, наверное, не пойду, если только жена меня туда потащит. Вот так. Буду за ней приглядывать», — поделился 30-летний певец.

На вопрос корреспондента, что значит для Александра смертельная высота в 10 000 метров, певец ответил, что люди готовы пойти на такую высоту ради адреналина. Сам же музыкант «открестился» и сказал, что останется с семьей.

«Я пас, у меня семья, поэтому останусь здесь», — сказал IVAN.

IVAN отметил, что само по себе занятие горным туризмом привлекательно, главное, чтобы все происходило благополучно. Он пожелал всем любителям этого вида спорта крепкого здоровья и удачи.

«Я могу пожелать только крепкого здоровья и удачи, получайте удовольствие от того, что вы делаете», — резюмировал певец.

