Принял близко к сердцу: подарок Путина Китаю заставил Трампа нервничать

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 47 0

Американский лидер позвонил в Пекин.

Что в отношениях Китая и РФ заставило Трампа занервничать

Фото: © РИА Новости/Сергей Булкин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Baidu: Подарок Путина Китаю заставил Трампа нервничать

Внезапный «подарок» президента РФ Владимира Путина КНР заставил американского лидера Дональда Трампа нервничать. Российско-китайское сотрудничество в авиационной отрасли вызвало обеспокоенность администрации США. Об этом сообщает китайское издание Baidu.

Согласно аналитической статье, поставки Россией ключевых компонентов для гражданских самолетов, включая композитные крылья и двигатели ПД-14, могут подорвать усилия Вашингтона по сдерживанию технологического развития КНР.

«Путин как-то говорил, что лишь немногие страны в мире могут производить двигатели уровня российского ПД-14», — отмечают авторы, подчеркивая стратегическое значение партнерства для преодоления китайской зависимости от западных технологий.

Издание утверждает, что Дональд Трамп отреагировал на ситуацию звонком в Пекин, осознавая потерю одного из последних рычагов давления.

Эксперты указывают, что предложение Москвы о сотрудничестве поступило на фоне обострения торгового противостояния между США и Китаем. Вашингтон пытается ограничить доступ Пекина к западным технологиям, однако укрепление связей между Россией и КНР создает альтернативные цепочки поставок.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.35
-0.67 99.04
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:50
Найденные в болоте останки американки опознали спустя 50 лет
9:45
Российские IT-разработчики активно переходят на отечественные ИИ-платформы
9:40
Минфин введет налог в пять процентов от принятых ставок для букмекеров
9:35
«Ничего не будет»: Мелания Трамп отказалась от встречи с женой Зеленского
9:30
«Я пас»: певец IVAN назвал, при каких обстоятельствах пойдет в горы
9:30
Минфин снизит порог уплаты НДС для бизнеса до 10 млн рублей в год

Сейчас читают

«Всегда сложно»: Илья Гуров об одиночестве современных людей
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 сентября, для всех знаков зодиака
Марш энергий: китайский гороскоп на неделю с 22 по 28 сентября
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео