Зеленский обвинил единомышленников в провале создания лестного образа Украины

Эфирная новость

Внутри партии главы киевского режима растет недовольство.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Kay Nietfeld; 5-tv.ru

Недовольство Зеленским растет внутри его партии. Как пишет Politico, на закрытом заседании Верховной Рады он резко раскритиковал своих единомышленников, активистов и журналистов за то, что они якобы не смогли создать лестный образ Украины в глазах западных партнеров. Тем самым, по факту, сняв с себя ответственность за текущие провалы.

Также тревогу у соратников главы киевского режима вызывает и все более авторитарный стиль его правления, и откровенно пренебрежительное отношение к парламенту. При этом обеспокоенность выражают и европейские дипломаты, хотя пока еще воздерживаются от публичной критики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мелания Трамп отказалась от встречи с женой Зеленского. Несмотря на неоднократные попытки Елены Зеленской договориться о встрече, первая леди США ограничивается лишь кратким приветствием.

В 2023 году Елена Зеленская отказалась от участия в выступлении экс-президента США Джо Байдена в Конгрессе.

