Совфед назначил Игоря Краснова председателем Верховного суда РФ

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров

За назначение проголосовали все 160 сенаторов.

Игорь Краснов стал председателем Верховного суда РФ

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

Совет Федерации 24 сентября единогласно утвердил Игоря Краснова на пост председателя Верховного суда Российской Федерации. За назначение проголосовали все 160 сенаторов на пленарном заседании палаты.

Согласно заключению профильного комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, кандидатура Краснова полностью соответствует требованиям Конституции и закону о статусе судей для руководителя Верховного суда.

«Свой переход на должность председателя Верховного суда я рассматриваю как продолжение служению законности. Буду действовать в интересах государства, общества и людей», — заявил Краснов после утверждения.

25 августа председатель коллегии судей РФ Николай Тимошин объявил, что Игорь Краснов подал заявку на пост председателя Верховного суда России. Позднее Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) сообщила, что прием заявок был завершен, и Краснов остался единственным кандидатом на эту должность. 15 сентября квалификационная комиссия рекомендовала действующего генерального прокурора на пост главы Верховного суда.

Кандидатура полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана предложена на должность генерального прокурора России, вместо Краснова.

23 сентября Краснов охарактеризовал свое выдвижение на должность председателя Верховного суда РФ как проявление высочайшего доверия со стороны президента Владимира Путина. Он также подчеркнул, что Верховный суд и Генпрокуратура имеют многолетнюю историю успешного и профессионального взаимодействия по широкому спектру вопросов.


