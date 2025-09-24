В США водитель автобуса попытался «поджарить» школьников

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 24 0

Детям в автобусе было от 5 до 12 лет.

Фото: 5-tv.ru

NYT: В США водитель автобуса попытался «поджарить» школьников

Водитель школьного автобуса из США арестован за создание опасных условий для детей в отместку за плохое поведение. Он закрыл окна в салоне транспортного средства и включил отопление. Об этом сообщило издание New York Post.

Инцидент произошел в штате Пенсильвания, где 75-летний Харви Слайкер намеренно поднял температуру в салоне до 40 градусов, заблокировав окна.

Детям в автобусе было от 5 до 12 лет. Школьники пожаловались на сильное потоотделение и слезы после поездки. Водитель немедленно был отстранен от работы. Ему предъявили обвинения в жестоком обращении с несовершеннолетними. По показаниям детей, злоумышленник угрожал их «поджарить» за то, что они плохо себя вели во время поездки.

Ранее произошел трагический случай в Германии, где при возгорании Tesla погибли мужчина и двое детей. По данным следствия, электромобиль врезался в дерево после попытки обгона. А пожар и особенности конструкции автомобиля заблокировали жертв внутри.

