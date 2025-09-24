Российские хирурги удалили желудок пациенту с помощью робота

Первая в Татарстане полная робот-ассистированная гастрэктомия — удаление желудка с использованием хирургического робота — прошла в республиканском онкодиспансере. Ее сделали пациенту с раком желудка, который выявили во время диспансеризации. Об этом сообщает в пресс-службе медучреждения, передает Татар-информ.

«Пришлось полностью удалить желудок и сформировать новое соединение пищевода с кишечником», — передают представители онкодиспансера.

Уточняется, что для формирования анастомоза, нового соединения пищевода с кишечником, применена модифицированная методика. Задняя стенка создавалась линейным сшивающим аппаратом, а передняя — непрерывным швом специальной нитью, предотвращающей рефлюкс.

«Самый важный шаг в этой истории сделал сам пациент — он пришел на диспансеризацию», — отметил заведующий вторым торакальным отделением Том Шарапов.

Вмешательство проведено с предельной точностью, характерной для роботических систем. До этого пациент уже прошел четыре курса химиотерапии и диагностической лапароскопии

Пациент выписан на пятые сутки в удовлетворительном состоянии. На операции присутствовали молодые специалисты, проходящие стажировку в диспансере.

