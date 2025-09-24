Ведет себя надменно: сестра Кейт Миддлтон навлекла на себя гнев соседей

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 19 0

Шум и рев моторов напугали детей и домашних животных.

Сестра Кейт Миддлтон возмутила соседей шумной вечеринкой

Фото: www.globallookpress.com/Ian Jones/Exclusivepix Media

Daily Mail: сестра Кейт Миддлтон возмутила соседей шумной вечеринкой

Вокруг сестры принцессы Уэльской Пиппы Миддлтон разгорелся скандал, пишет 7Дней.ru. Она устроила шумную вечеринку в честь 50-летия мужа-миллиардера Джеймса Мэтьюза в графстве Беркшир.

Праздник был организован в гоночной тематике, так как супруг Пиппы является бывшим профессиональным гонщиком. Среди гостей присутствовали экс-руководитель Red Bull Formula 1 Кристиан Хорнер с экс-солисткой группы Spice Girls Джери Холливелл. В списке приглашенных значились и принц Уильям с Кейт Миддлтон.

Мероприятие с участием истребителей «Спитфайр» и громкой музыкой, длившееся до половины второго ночи, вызвало волну возмущения местных жителей. Шум и рев моторов напугали детей и домашних животных, отмечает издание Daily Mail.

Один из местных соседей супругов заявил, что «у родных Кейт Миддлтон отсутствует элементарное уважение к окружающим». Они также заявили, что Пиппа всегда ведет себя надменно. Однако сестра принцессы, ранее не замеченная в нарушении общественного порядка, проигнорировала критику живущих рядом с ней людей.

