SHAMAN назвал себя и Екатерину Мизулину парой неразлучников

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 58 0

Возлюбленные стараются как можно больше времени проводить вместе, несмотря на загруженные графики.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина — неразлучники. Об этом заявил сам исполнитель после записи специального выпуска программы «Посиделки на Дорожном радио», посвященного «Интервидению».

По словам музыканта, Екатерина — единственный человек, от которого он не устает. Поэтому возлюбленные с большим удовольствием проводят время вместе при любом удобном случае.

«Мы как неразлучники. <…> Обычно я предпочитаю, когда ты готовишься к концерту или куда-то уезжаешь, побыть одному. Потому что все равно команда, даже близкие люди, родственники, даже во время телефонных разговоров или при личной встрече все равно высасывают энергию. <…> А у Екатерины, я не знаю, как это получается, но это искренне. Она наполняет меня», — пояснил Дронов.

Певец уточнил, что даже ни о чем не говоря, просто находясь рядом с Мизулиной, ему становится лучше физически, ощущается бодрость. Поэтому они стараются по возможности подстроить графики один под другого, чтобы даже на различных мероприятиях быть вместе.

SHAMAN подчеркнул, что за все восемь месяцев, что они строят отношения, не было момента, когда он или Екатерина уставали друг от друга и стремились побыть в одиночестве.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Мизулина вышла в свет с кольцом на безымянном пальце.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.35
-0.67 99.04
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:14
Драконов сменят кресты: замок Пугачевой предложили передать православной церкви
16:12
Людей эвакуируют с пляжей в Сочи в связи с атаками ВСУ
16:01
Казанский профессор вошел в список самых цитируемых ученых мира
15:46
Экс-прокурор Молдавии случайно раскрыла секреты Санду
15:42
Зарытые в землю холодильники с необычным содержимым обнаружили на Сахалине
15:33
Суд смягчил приговор нарисовавшим пентаграмму на двери военкора Трушнина

Сейчас читают

Танкеры ЕС не отказались от российской нефти: новый потолок цены не стал поводом
Питают мозг и улучшают кожу: врач раскрыл пользу куриных яиц для организма
Лерчек в шаге от колонии: где окажутся дети блогера, если ее посадят
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео