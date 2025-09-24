Лариса Рубальская раскрыла свой рецепт счастья: «Приближайте к себе хороших людей»

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 546 0

Поэтесса старается замечать позитив даже в самых мелочах.

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Лариса Рубальская: для меня счастье, когда есть кого кормить и чем кормить

Чтобы быть счастливым человеком, важно идти навстречу миру. Такими мыслями в беседе с «Известиями» поделилась поэтесса Лариса Рубальская.

В пример она привела характерные слова поэта Булата Окуджавы, которые подчеркивают важность душевного отношения к окружающим.

«Читайте хороших поэтов. У Булата Окуджавы все написано: „Давайте говорить друг другу комплименты“. Нужно радовать друг друга, по возможности, не замыкаться в себе», — пояснила Рубальская.

К тому же она отметила, что чувство радости приносит забота о близких людях и возможность поговорить с ними о том, что по-настоящему дорого.

«Для меня счастье, когда есть кого кормить и чем кормить. Нужно вокруг себя собирать людей, которых можно посадить за стол, поставить тарелочку, положить на нее что-то и болтать о том, что для тебя важно. Приближайте к себе хороших людей», — поделилась советом поэтесса.

Ранее 5-tv.ru писал о хитах Ларисы Рубальской.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.35
-0.67 99.04
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:58
«Я в ужасе!» — Гагарина не справилась с домашним заданием дочери в школе
17:53
Мишустин: ВВП России в 2026 году может вырасти на 1,3%
17:49
Праздничные выходные в феврале и марте 2026 года продлятся по три дня
17:39
Лариса Рубальская раскрыла свой рецепт счастья: «Приближайте к себе хороших людей»
17:36
«Бросит Украину к любым ногам»: экс-депутат Рады — о возможном бегстве Зеленского
17:23
«Не ищите меня в поднебесье»: Панкратов-Черный опроверг слухи о госпитализации

Сейчас читают

Танкеры ЕС не отказались от российской нефти: новый потолок цены не стал поводом
«Все сразу сделали»: пострадавшая в ДТП в Турции об оказанной им помощи
Питают мозг и улучшают кожу: врач раскрыл пользу куриных яиц для организма
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео