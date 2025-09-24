Казанский профессор вошел в список самых цитируемых ученых мира

|
Диана Кулманакова
Фото: 5-tv.ru

Профессор Ильдус Ахметов, заведующий лабораторией генетики старения и долголетия Казанского ГМУ, вошел в мировой рейтинг самых цитируемых ученых за 2025 год. Об этом говорится в данных базы Scopus.

Ахметов известен своим исследованием, опубликованным в журнале Nature Communications. Оно посвящено открытию ключевого гена воспалительного старения и включено в Nature Index 2025 — один из главных рейтингов активности научных организаций, который формируется по числу научных публикаций.

Профессор является автором проекта «Биобанк долгожителей Республики Татарстан». Инициатива была представлена главе региона Рустаму Минниханову. По нему с 2022 года обследовано 360 человек в возрасте от 90 до 104 лет, у 25 процентов из которых не выявлено хронических заболеваний.

На основе собранных данных ученые Казанского ГМУ разработали диагностический комплекс для продления здоровой жизни и идентифицирован ген-регулятор старения. Специалисты ведут поиск препаратов для подавления активности гена в рамках программы «Приоритет-2036».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

