Просто игра: мошенники получали доступ к счетам в банках через подростков

Мошенники получали доступ к счетам в банках через подростков

В Петербурге задержаны мошенники, которые обманывали подростков. По указке украинских кураторов аферисты размещали в популярных сетевых играх предложения о продаже виртуальной валюты. А после убеждали детей использовать для оплаты банковские карты родителей.

Во время заключения сделки на компьютеры жертв устанавливали вредоносное программное обеспечение, с помощью которого мошенники получали удаленный доступ к мобильным банкам. Ущерб составил более 15 миллионов рублей. Фигурантам грозит длительный тюремный срок.

Ранее 5-tv.ru писал, как понять, что дети попали под влияние мошенников.

Родителям рекомендуют проследить за лексиконом своих детей. К примеру, стоит обратить внимание на слова «дропы», «спортики» и «закладка». Сигналом о возможной опасности может стать и появление у ребенка специфических предметов — изоленты, магнитов, сим-карт и чужих кредиток.

