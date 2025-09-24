Просто игра: мошенники получали доступ к счетам в банках через подростков

Эфирная новость 24 0

Аферистов, действовавших по указке украинских кураторов, задержали в Петербурге.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мошенники получали доступ к счетам в банках через подростков

В Петербурге задержаны мошенники, которые обманывали подростков. По указке украинских кураторов аферисты размещали в популярных сетевых играх предложения о продаже виртуальной валюты. А после убеждали детей использовать для оплаты банковские карты родителей.

Во время заключения сделки на компьютеры жертв устанавливали вредоносное программное обеспечение, с помощью которого мошенники получали удаленный доступ к мобильным банкам. Ущерб составил более 15 миллионов рублей. Фигурантам грозит длительный тюремный срок.

Ранее 5-tv.ru писал, как понять, что дети попали под влияние мошенников.

Родителям рекомендуют проследить за лексиконом своих детей. К примеру, стоит обратить внимание на слова «дропы», «спортики» и «закладка». Сигналом о возможной опасности может стать и появление у ребенка специфических предметов — изоленты, магнитов, сим-карт и чужих кредиток.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.99
0.64 98.60
-0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:51
Пушистый фитнес-тренер: помогут ли похудеть ежедневные прогулки с собакой
20:39
Кошмар наяву: последствия обрушившегося на Китай супертайфуна «Рагаса»
20:29
Просто игра: мошенники получали доступ к счетам в банках через подростков
20:18
Число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск увеличилось до 16
19:56
Взрыв произошел в отделении почты в Петербурге
19:45
Бойцовская собака напала на 14-летнюю девочку в Омске

Сейчас читают

Танкеры ЕС не отказались от российской нефти: новый потолок цены не стал поводом
SHAMAN назвал себя и Екатерину Мизулину парой неразлучников
Лерчек в шаге от колонии: где окажутся дети блогера, если ее посадят
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости