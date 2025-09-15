Деньги ниоткуда и странные разговоры: как мошенники влияют на детей

Есть ряд сигналов, позволяющих определить, что подросток связался с аферистами.

В МВД перечислили признаки влияния мошенников на детей

Непонятно откуда появившиеся деньги и часы в интернете. В МВД перечислили тревожные признаки влияния мошенников на несовершеннолетних.

Также родителям рекомендуют проследить за лексиконом своих детей. К примеру, стоит обратить внимание на слова «дропы», «спортики» и «закладка». Сигналом о возможной опасности может стать и появление у ребенка специфических предметов — изоленты, магнитов, сим-карт и чужих кредиток.

