По мнению журналистов, американский лидер фактически перекладывает решение проблем на Европу и НАТО.

Громкие заявления по украинскому кризису, которые сделал Дональд Трамп на Генассамблее ООН, сегодня активно обсуждают все мировые медиа. Особенно привлекли внимание слова президента США о том, что Киев якобы сможет занять территории Донбасса и Новороссии.

По данным журналистов, вместо того чтобы предоставить новую помощь Киеву или усилить давление на Москву, американский лидер фактически перекладывает решение проблем на Европу и НАТО.

Уже через считанные часы в Нью-Йорке состоится встреча глав дипломатии двух стран. Сергей Лавров разъяснит госсекретарю Марко Рубио позицию нашей страны по украинскому конфликту. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Насколько мы понимаем, заявление президентом Трампом было сделано после общения с Зеленским. И, по всей видимости, под влиянием того видения, которое изложил Зеленский. Это видение — оно абсолютно контрастирует с нашим пониманием нынешнего положения дел. Но вместе с тем, мы тоже будем иметь возможность довести до американской стороны нашу позицию. И это сможет сделать наш министр иностранных дел Лавров, который будет встречаться со своим визави в Нью-Йорке на полях Генассамблеи», — отметил Дмитрий Песков.

