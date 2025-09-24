Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 36 0

В рамках визита у главы МИД РФ запланирован ряд двусторонних встреч.

Фото, видео: © РИА Новости/Валерий Шарифулин; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru.

Глава российского внешнеполитического ведомства приехал в США ранним утром, чтобы принять участие в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках визита у него запланирован ряд двусторонних встреч, в том числе с госсекретарем США Марко Рубио. Переговоры назначены на 19:00 по московскому времени.

Ранее 5-tv.ru сообщало о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Киев в нарушении устава ООН. По словам министра, Украина остается единственным государством, где законодательно запрещен иностранный язык.

В пример он привел то, что в арабских странах не запрещен иврит, а в Израиле — арабский язык. Однако в украинском законодательстве русский язык оказался под запретом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.35
-0.67 99.04
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:25
Вслед за Макроном: полиция в Нью-Йорке остановила делегацию Эрдогана из-за Трампа
19:15
Танкеры ЕС все еще продолжают перевозить российскую нефть
19:08
Производители видеоигр и аниматоры смогут получить налоговые льготы от «Сколково»
19:01
От них одни проблемы: эксперт назвал неудачные модели Honda на вторичном рынке
18:46
В Центробанке заявили о необходимости пауз в работе по снижению ключевой ставки
18:36
«Лучшие друзья навсегда»: в Вашингтоне установили скульптуру Трампа и Эпштейна

Сейчас читают

Танкеры ЕС не отказались от российской нефти: новый потолок цены не стал поводом
SHAMAN назвал себя и Екатерину Мизулину парой неразлучников
Питают мозг и улучшают кожу: врач раскрыл пользу куриных яиц для организма
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео