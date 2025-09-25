Политолог Дудаков: у США нет денег на закупку оружия Киеву

Лидеры Европейских стран тревожно отреагировали на комментарии президента США Дональда Трампа после встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом написало издание EADaily, ссылаясь на слова политолога-американиста Малека Дудакова.

«Нет ничего удивительного, что европейцы воспринимают слова Трампа как попытку „умыть руки“ на украинском направлении. Мол, президент США в них верит, воюйте до победного конца, а американцы будут лишь поставлять оружие. Но только когда смогут его произвести. Денег на закупку вооружений нет, времени, чтобы ждать их появления, тоже. Но зато есть „моральная поддержка“, которую, правда, на хлеб не намажешь», — резюмирует эксперт.

После встречи с Зеленским Трамп утверждал о возможности полной победы Украины в конфликте с Россией. При этом помогать Незалежной США, похоже, не намерены.

«Главный и ключевой вопрос — отсутствие каких-либо твердых обещаний со стороны команды Трампа делать хотя бы что-то на украинском направлении. Вашингтон погряз в бюджетных баталиях, которые вполне могут вылиться в новый шатдаун или приостановку работы правительства Соединенных Штатов», — пояснил Дудаков.

Политолог заявил, что в случае наступления шатдауна, он может затянуться, побив предыдущий рекорд, установленный в период первого должностного срока Трампа зимой 2019 года. По словам специалиста, это может привести американское правительство в состояние паралича. Тогда, сообщил Дудаков, все вопросы внешней политики окажутся на втором и третьем плане, пока не согласуют бюджеты.

Ранее, писал 5-tv.ru, Трамп обвинил ООН в бездействии.

