Людей эвакуируют с пляжей в Сочи в связи с атаками ВСУ

Отдыхающих эвакуируют с пляжей в Сочи в связи с атаками ВСУ

Власти города Сочи приняли решение эвакуировать отдыхающих с пляжей в связи с угрозой атак безэкипажных катеров (БЭК) в акватории Черного моря со стороны противника.

«Городским оперативным штабом Сочи принято решение провести превентивные меры — эвакуацию отдыхающих на пляжах», — сообщил мэр города Сочи Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Прошунин добавил, что на данный момент ситуация штатная и что при реальной угрозе будут задействованы системы оповещения.

Также 24 сентября в Геленджике была объявлена угроза атак БЭК, и местные власти закрыли выход в море для всех плавсредств.

Ранее в результате удара дронами ВСУ по центру Новороссийска погибли два человека, еще семь получили ранения.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Новороссийске введен режим ЧС после атаки украинских БПЛА.

