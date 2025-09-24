МИЦ «Известия» признан лидером среди медиахолдингов в рейтинге платформы «Дзен»

Виктория Алакоз
Какие еще медиахолдинги вошли в топ?

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Информационная платформа «Дзен» представила данные данныеоб охватах медиахолдингов на своей площадке, подготовленные в рамках совместного исследования с компанией Mediascope.

Так, лидирующую позицию среди медиахолдингов занял МИЦ «Известия». В число других крупнейших холдингов, попавших в топ, вошли Rambler&Co, МИА «Россия сегодня», News Media Holding и Shkulev Holding.

Также платформа «Дзен» расширила рейтинги, включив в них тематические и региональные направления. В частности, была представлена аналитика по спортивной и развлекательной тематикам. В первом сегменте в список лидеров вошли издания «Спорт-Экспресс», «Чемпионат», «Рейтинг Букмекеров», Sports.ru и «Евро-Футбол.ру».

В категории шоу-бизнеса первое место занял портал WomanHit. Также в пятерку лидеров вошли Super.ru, Voice, «Вокруг ТВ» и «Телепрограмма».

Кроме того, платформа «Дзен» опубликовала рейтинги региональных средств массовой информации. В московском сегменте первое место занял официальный портал мэра и правительства Москвы, а в петербургском рейтинге — «Деловой Петербург» и «78».

