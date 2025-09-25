Трамп заменил фото Байдена на «президентской аллее славы» в Белом доме

Эфирная новость 28 0

Вместо портрета на нем — устройство для автоподписи документов.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Pool via CNP; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент США Дональд Трамп решил не останавливаться в своем эпатаже. На «президентской аллее славы» в Белом доме пропала фотография Джо Байдена. Вместо него в ряду американских лидеров появился снимок с устройством для автоподписи документов.

Дональд Трамп, судя по всему, решил в очередной раз намекнуть, что его предшественник не принимал решения самостоятельно, а только подписывал важные бумаги.

Кстати, буквально этим летом сам Байден признался, что действительно использовал автоподпись из-за большого количества указов, которые поступали к нему каждый день.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.99
0.64 98.60
-0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:32
На севере ДНР группировка «Запад» ведет зачистку поселка Кировск
1:12
Снова мама: Рианна родила третьего ребенка от A$AP Rocky
0:58
Залужный: ВСУ ждет ухудшение ситуации на фронте
0:40
Трамп заменил фото Байдена на «президентской аллее славы» в Белом доме
0:20
После тусовки — домой: на чем Пегова передвигается по ночной Москве
0:04
Рейс из Москвы в Петербург задержался после столкновения с другим самолетом

Сейчас читают

Танкеры ЕС не отказались от российской нефти: новый потолок цены не стал поводом
Деньги — не главное: бизнес-коуч дал советы начинающим предпринимателям
Лерчек в шаге от колонии: где окажутся дети блогера, если ее посадят
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео