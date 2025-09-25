«Я не могу»: актер Артем Ткаченко о практике раздельного сна с супругой

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 53 0

Артист женат в третий раз.

Почему Артем Ткаченко спит отдельно от супруги

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актер Артем Ткаченко рассказал о причинах раздельного сна с супругой

Актер Артем Ткаченко спит с супругой в разных комнатах. В интервью изданию Super 43-летний артист рассказал, что такое решение связано с необходимостью сохранять работоспособность.

«Мне надо высыпаться перед работой», — пояснил Ткаченко, отметив, что двое младших детей просыпаются почти каждый час.

После рождения четвертого ребенка — сына Леона — супруга актера полностью взяла на себя ночные дежурства.

«К сожалению, я не могу и ночью не спать, и потом днем работать, поэтому все эти обязанности на себя берет жена», — добавил артист.

Распределение обязанностей позволяет Ткаченко сохранять продуктивность на съемках, пока жена заботится о детях.

Ткаченко был женат три раза. Сейчас он состоит в браке с актрисой Екатериной Стеблиной. У артиста уже есть четыре сына. С бывшей супругой Евгенией Храповицкой он воспитывает 12-летнего Тихона. От Стеблиной у Ткаченко есть девятилетний Степан, полугодовалый Тео и Леон, которому всего полтора месяца.

