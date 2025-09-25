В Мордовии задержан собиравший данные для ГУР МО Украины сотрудник IT-компании

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 42 0

Помимо этого, россиянин собирал данные о работнике правоохранительных органов, чтобы организовать заказное убийство.

Фото, видео: © РИА Новости; ЦОС ФСБ; 5-tv.ru

В Мордовии задержали сотрудника IT-компании, который собирал данные для главного управления разведки (ГУР) министерства обороны (МО) Украины. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

Как говорится в заявлении ведомства, мужчина инициативно вышел на контакт с украинским ГУР МО. За свою работу он получал денежное вознаграждение.

«По заданию куратора подозреваемый за денежное вознаграждение добывал и посредством мессенджера Telegram передавал данные о местах расположения в регионе объектов критически важной инфраструктуры», — говорят в ЦОС ФСБ.

Помимо этого, россиянин собирал данные о сотруднике правоохранительных органов, чтобы организовать заказное убийство. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о госизмене, в данный момент проводятся необходимые следственные действия. Обвиняемый был заключен под стражу.

Ранее 5-tv.ru писал, что причастную к диверсии на Транссибе женщину задержали в Новосибирске. По данным спецслужбы, в августе 2025 года женщина, следуя полученным инструкциям от украинских кураторов, собрала самодельное взрывное устройство из доступных компонентов и установила его на участке магистрали. Устройство было приведено в действие, а момент подрыва она сняла на камеру телефона и переслала запись куратору в качестве подтверждения выполнения задания.

