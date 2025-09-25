В суд Москвы поступил иск на Киркорова из-за долга по кредиту

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 32 0

Ранее певец уже сталкивался с денежными разбирательствами.

В суд Москвы поступил иск на Киркорова из-за долга

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В суд Москвы поступил иск на Киркорова из-за долга по кредиту

Таганский суд принял к производству иск о взыскании задолженности с Филиппа Киркорова. Как сообщила пресс-служба суда ТАСС, компания «Социум трейд» требует взыскать с артиста долг по кредитному договору, первоначально оформленному в Московском кредитном банке (МКБ) в 2020 году.

Сообщается, что МКБ уступил право требования АО «Социум трейд» с согласия Киркорова в связи с неполным погашением займа. Предварительное судебное заседание назначено на 13 октября.

Точная сумма задолженности не раскрывается. Представитель певца заявила, что Киркоров считает это недоразумением, и юристы работают над разбирательством.

Ранее в этом году с Киркорова была взыскана налоговая задолженность за 2022 год в размере почти восемь миллионов рублей. Также ему было предъявлено несколько исков от поклонников за отмененные концерты в период пандемии.

Еще один иск связан с выплатой авторских отчислений за песни, исполненные на концертах. Российское авторское общество требует компенсацию в размере около двух миллионов рублей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.99
0.64 98.60
-0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:37
«Противная ужасно»: беременная Муцениеце пожаловалась на дочь
12:30
Продажи упадут? Эксперт объяснил ситуацию с китайским авторынком в России
12:27
Взорвавшийся телефон спровоцировал пожар в школе Владивостока
12:23
Жара на экранах: в Москве прошла премьера сериала об атомной промышленности
12:16
Милое пополнение: в Московском зоопарке стало на две капибары больше
12:10
След мошенников: подробности взрыва на почте в Петербурге

Сейчас читают

Овечкин представил новые хлопья и попробовал себя в роли кассира
«Только интересное музло»: Стас Пьеха рассказал, что слушали в его семье
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео