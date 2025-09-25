Продажи упадут? Эксперт объяснил ситуацию с китайским авторынком в России

Специалист Тарасов: у дилеров не критично упадут продажи китайских машин

Может ли рынок китайских автомобилей претерпеть изменения в России — вопрос спорный. Подробнее об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал автоэксперт Максим Тарасов.

По его словам, в данном направлении не будет значительных перемен по ряду причин.

«После того как перевозчики будут вынуждены перейти на машины российской сборки, у некоторых дилеров немного упадут продажи, потому что корпоративные клиенты, которые покупали машины, представляют довольно существенную цифру. Но это не критично», — подчеркнул он.

Исходя из проекта постановления Правительства РФ и предложений Минпромторга, с 1 ноября 2025 года ожидается резкое повышение утилизационного сбора в России. Изменения затронут как физические, так и юридические лица, а базовая ставка будет рассчитываться на основе мощности двигателя автомобиля — свыше 160 лошадиных сил.

Несмотря на грядущие перемены, специалист отметил, что на обычных собственниках авто они сильно не отразятся.

«Китайские машины продолжат покупать физлица. Тот, кто хотел ввезти автомобиль по параллельному импорту, но не успел, купит китайскую машину у официального дилера в России. Не все, но многие, что тоже подстегнет спрос на китайские машины», — заявил эксперт.

Помимо этого, в РФ продолжается внутренняя сборка авто. В данный момент на территории страны функционирует несколько заводов, на которых собираются китайские марки. Их, заметил собеседник, перемены не затронут.

«У нас завод „Haval“ в Туле с автомобилями китайской марки, собираемыми в России. Думаю, они будут только рады этой новости. Есть завод „Москвич“, который пока собирает автомобили марки JAC (Sehol). Они планируют что-то свое, но пока просто дособирают машины. Этот бренд тоже не расстроится этому правилу. Также планируют возродить бренд „Волга“. Разговор идет, что там будут собирать автомобили марки Geely», — пояснил Тарасов.

При этом отечественный «АвтоВАЗ», предположил Максим, полностью и в одиночку все потребности российского авторынка не покроет.

