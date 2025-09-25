С барского плеча: США «разрешили» Индии покупать любую нефть, кроме российской

|
Элина Битюцкая
В Штатах откровенно недовольны выбором индийского правительства.

США разрешили Индии покупать любую нефть, кроме российской

США не хотят, чтобы Индии закупала российскую нефть

Индия вольна приобретать энергоносители у любого государства, за исключением России. Таким образом министр энергетики США Кристофер Райт разъяснил позицию Штатов по индийской нефтеторговле, пишет Hindustan Times.

Комментарий прозвучал на фоне осложнений в экономических отношениях между США и Индией. Часть 50%-х тарифов, введенных администрацией Дональда Трампа, направлена именно против закупок российской нефти.

Райт подчеркнул, что Индия сознательно делает выбор в пользу более дешевой нефти из России, тем самым «закрывая глаза» на так называемую российскую угрозу.

По его словам, многие страны экспортируют нефть, и у Индии есть альтернативы, но российская нефть продается с большими скидками, что, совершенно логично, привлекает Индию.

США благоразумно не вводят прямой запрет на импорт Индией нефти, однако недовольны выбором индийского правительства. В дополнение Райт предложил Индии рассмотреть возможность закупок нефти у США.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что танкеры ЕС все еще продолжают перевозить российскую нефть.

