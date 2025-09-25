Песков: сектор мирного атома РФ суперконкурентный

Российские технологии мирного атома обладают высокой конкурентоспособностью в мире. Об этом 25 сентября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга.

«Сектор мирного атома в нашей стране высокотехнологичный, суперконкурентный на мировой арене», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

По словам Пескова, российская атомная энергетика активно участвует в ряде ключевых международных и внутренних проектов, обеспечивая развитие в стратегически важных направлениях.

Ранее, 4 сентября, президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока отметил необходимость активного расширения атомной энергетики. Глава государства подчеркнул, что данный вид энергии полностью соответствует экологическим принципам.

