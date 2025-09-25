Взрыв на почте в Петербурге квалифицирован как теракт. В отделении на проспекте Обуховской обороны сдетонировало содержимое одной из посылок.

Задержан мужчина, который накануне отправлял груз в Татарстан. Когда сотрудница начала перекладывать коробки в тележку, одна из них задымилась. При обследовании нашли тубус из-под витаминов, внутри которого находились три петарды. А во время обыска в комнате у подозреваемого обнаружены провода и порох.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Петербурге силовики задержали украинских агентов, которые планировали устроить теракт. Их целью был руководитель оборонного предприятия. Группа действовала по четкому заданию киевских кураторов.

В одном из дворов Северной столицы несостоявшиеся диверсанты разыграли настоящий спектакль. Чтобы заложить бомбу, главному герою даже потребовался реквизит. Всего фигурантов дела было трое.

