Взрыв на почте в Петербурге квалифицирован как теракт

Эфирная новость 45 0

Отправитель опасного груза задержан.

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Взрыв на почте в Петербурге квалифицирован как теракт. В отделении на проспекте Обуховской обороны сдетонировало содержимое одной из посылок.

Задержан мужчина, который накануне отправлял груз в Татарстан. Когда сотрудница начала перекладывать коробки в тележку, одна из них задымилась. При обследовании нашли тубус из-под витаминов, внутри которого находились три петарды. А во время обыска в комнате у подозреваемого обнаружены провода и порох.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Петербурге силовики задержали украинских агентов, которые планировали устроить теракт. Их целью был руководитель оборонного предприятия. Группа действовала по четкому заданию киевских кураторов.

В одном из дворов Северной столицы несостоявшиеся диверсанты разыграли настоящий спектакль. Чтобы заложить бомбу, главному герою даже потребовался реквизит. Всего фигурантов дела было трое.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.99
0.64 98.60
-0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:27
Пнула бортпроводницу: в США пассажирку примотали скотчем к сиденью за драку
15:21
Застала гостью за кражей: иностранка зарезала девочку-подростка в Первоуральске
15:15
Заставили: фигуранты дела о вшитых куклах вуду в тело умершего сделали заявление
15:10
BFMTV: Саркози приговорен к пяти годам лишения свободы
15:05
Крупнейший международный атомный форум стартовал в Москве
15:00
Продуктивное сотрудничество: эксперт об импорте из Китая на следующие пять лет

Сейчас читают

Илан Шор: к сведениям СВР о планах ЕС захватить Молдавию нужно относиться серьезно
Овечкин представил новые хлопья и попробовал себя в роли кассира
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео