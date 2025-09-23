В Госдуме рассказали о преступлениях, за которые можно лишиться паспорта РФ

Депутат Бессараб: Лишить паспорта РФ могут за терроризм и тяжкое преступление

Список причин, по которым человек может потерять приобретенное российское гражданство, расширился за последние несколько лет. Сегодня лишиться паспорта РФ можно за совершение тяжкого преступления, а также за экстремизм и терроризм. Санкции также могут настигнуть тех, кто не готов отдать России воинский долг и разделить ее ценности. Об этом в интервью журналистам Life.ru сказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

По ее словам, к тяжким теперь относятся преступления против половой неприкосновенности, жизни или здоровья, а также против безопасности государства. Бессараб акцентировала внимание на воинской службе. Она подчеркнула, что если человек изначально не готов дать присягу России, ему могут отказать в получении гражданства.

Кроме того, полагает депутат, лишения паспорта заслуживают мужчины, не желающие служить в армии или защищать Отечество. Если получение гражданства проходит в порядке натурализации, а не по праву рождения, отметила Бессараб, процедура требует особенной щепетильности и внимания к соблюдению законов РФ, уважения к русской культуре и народу.

Прежде правительство РФ поддержало законопроект, подразумевающий лишение уклонистов российского гражданства. Соответствующий пункт появится в статье 24 Закона о гражданстве: преступление не повлечет лишения для действующих и бывших военнослужащих. Исключениями станут случаи лишения звания, увольнения по утрате доверия или повторного тяжкого преступления.

