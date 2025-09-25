Пнула бортпроводницу: в США пассажирку примотали скотчем к сиденью за драку
Дебоширка неожиданно для всех призналась, что в 11 лет пыталась отравить своего отца.
Фото: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В США пассажирку примотали скотчем к сиденью за драку
Пассажирку авиакомпании American Airlines во время рейса из Доминиканской Республики в Лас-Вегас привязали скотчем к сиденью после нападения на бортпроводницу. Об этом сообщает New York Post.
По данным издания, пассажирка по имени Кетти Дж. Дилон угрожала нескольким членам экипажа и вела себя агрессивно. Стюардессам пришлось использовать стяжки и клейкую ленту, чтобы удержать женщину и предотвратить дальнейшие инциденты.
После того как ее зафиксировали в кресле, Дилон пнула бортпроводницу.
«Ты не представляешь, через что мне пришлось пройти!» — крикнула она.
Затем дебоширка неожиданно призналась, что в возрасте 11 лет пыталась отравить своего отца, подсыпав в кофе яд от тараканов.
«Не получилось», — заключила она.
Инцидент произошел на борту самолета, который следовал в международный аэропорт имени Гарри Рида в Лас-Вегасе. Там женщину задержали сотрудники ФБР.
Американке предъявлены обвинения во вмешательстве в работу летного экипажа, а также в нападении с нанесением ударов и побоев. Случай напомнил о другом происшествии: в июле житель Массачусетса Франсиско Северо Торрес был осужден на 26 месяцев за атаку на бортпроводника и попытку открыть аварийный люк во время рейса из Лос-Анджелеса в Бостон.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
53%
Нашли ошибку?