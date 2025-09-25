Пнула бортпроводницу: в США пассажирку примотали скотчем к сиденью за драку

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 28 0

Дебоширка неожиданно для всех призналась, что в 11 лет пыталась отравить своего отца.

За что в США женщину примотали скотчем к креслу

Фото: 5-tv.ru

В США пассажирку примотали скотчем к сиденью за драку

Пассажирку авиакомпании American Airlines во время рейса из Доминиканской Республики в Лас-Вегас привязали скотчем к сиденью после нападения на бортпроводницу. Об этом сообщает New York Post.

По данным издания, пассажирка по имени Кетти Дж. Дилон угрожала нескольким членам экипажа и вела себя агрессивно. Стюардессам пришлось использовать стяжки и клейкую ленту, чтобы удержать женщину и предотвратить дальнейшие инциденты.

После того как ее зафиксировали в кресле, Дилон пнула бортпроводницу.

«Ты не представляешь, через что мне пришлось пройти!» — крикнула она.

Затем дебоширка неожиданно призналась, что в возрасте 11 лет пыталась отравить своего отца, подсыпав в кофе яд от тараканов.

«Не получилось», — заключила она.

Инцидент произошел на борту самолета, который следовал в международный аэропорт имени Гарри Рида в Лас-Вегасе. Там женщину задержали сотрудники ФБР.

Американке предъявлены обвинения во вмешательстве в работу летного экипажа, а также в нападении с нанесением ударов и побоев. Случай напомнил о другом происшествии: в июле житель Массачусетса Франсиско Северо Торрес был осужден на 26 месяцев за атаку на бортпроводника и попытку открыть аварийный люк во время рейса из Лос-Анджелеса в Бостон.

