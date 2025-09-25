Набиуллина положительно оценила проект бюджета на 2026 год

Заложенное в проект бюджета 2026 года изменение стандартной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22% — очень позитивный фактор, который вносит определенность в бюджетную политику. С такой оценкой выступила глава Банка России Эльвира Набиуллина во время Международного банковского форума в Сочи.

«Предсказуемость бюджетной политики — важнейший фактор при принятии решений по ключевой ставке. И то, что появилась определенность, — это очень позитивный фактор», — отметила она.

К тому же Набиуллина подчеркнула, что для Центрального банка (ЦБ) России иметь сбалансированный бюджет значительно надежнее, чем увеличивать его дефицит.

«Это лучше и для бюджетной устойчивости, и для инфляции, и для уровня процентных ставок», — пояснила председатель ЦБ РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минфин планирует налоговые изменения. Поправки собираются включить в состав бюджетного пакета и ввести в действие с января следующего года. Главная цель таких корректировок — сбалансирование бюджета.

