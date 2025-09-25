Набиуллина положительно оценила проект бюджета на 2026 год

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 52 0

Предсказуемость бюджетной политики РФ важна при решениях по ключевой ставке.

Как в ЦБ оценили проект бюджета на 2026 год

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Заложенное в проект бюджета 2026 года изменение стандартной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22% — очень позитивный фактор, который вносит определенность в бюджетную политику. С такой оценкой выступила глава Банка России Эльвира Набиуллина во время Международного банковского форума в Сочи.

«Предсказуемость бюджетной политики — важнейший фактор при принятии решений по ключевой ставке. И то, что появилась определенность, — это очень позитивный фактор», — отметила она.

К тому же Набиуллина подчеркнула, что для Центрального банка (ЦБ) России иметь сбалансированный бюджет значительно надежнее, чем увеличивать его дефицит.

«Это лучше и для бюджетной устойчивости, и для инфляции, и для уровня процентных ставок», — пояснила председатель ЦБ РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минфин планирует налоговые изменения. Поправки собираются включить в состав бюджетного пакета и ввести в действие с января следующего года. Главная цель таких корректировок — сбалансирование бюджета.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.99
0.64 98.60
-0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:27
Пнула бортпроводницу: в США пассажирку примотали скотчем к сиденью за драку
15:21
Застала гостью за кражей: иностранка зарезала девочку-подростка в Первоуральске
15:15
Заставили: фигуранты дела о вшитых куклах вуду в тело умершего сделали заявление
15:10
BFMTV: Саркози приговорен к пяти годам лишения свободы
15:05
Крупнейший международный атомный форум стартовал в Москве
15:00
Продуктивное сотрудничество: эксперт об импорте из Китая на следующие пять лет

Сейчас читают

Илан Шор: к сведениям СВР о планах ЕС захватить Молдавию нужно относиться серьезно
Овечкин представил новые хлопья и попробовал себя в роли кассира
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео