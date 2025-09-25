Новая Грета Тунберг? Дочь Бена Аффлека выступила в ООН и выдвинула требование

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 44 0

Звездная наследница приехала на мероприятие в маске.

Дочь Бена Аффлека Вайолет выступила в ООН

Фото: www.globallookpress.com/CNP/AdMedia

Дочь Бена Аффлека Вайолет выступила в ООН и призвала всех носить маски

Дочь голливудских актеров Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер Вайолет выступила в ООН с докладом и потребовала ввести обязательное ношение защитных масок.

По ее словам, необходимо вернуть меры по борьбе с распространением COVID. Сама Вайлет, которой уже 19 лет, носит маску в общественных местах уже пять лет. Даже на трибуне в ООН она выступала с этим защитным аксессуаром на лице.

«Мы можем и должны сделать это снова. Мы можем признать право на фильтрованный воздух как неотъемлемое право человека, так же интуитивно, как мы признаем право на фильтрованную воду», — заявила она.

Девушка добавила, что всего пять лет назад почти весь мир сидел на карантине, но теперь люди показывают тревожную безответственность и пытаются забыть о том, что вирус все еще есть и распространяется воздушно-капельным путем. При этом болезнь может протекать для кого-то в тяжелой форме.

«Это вопиющее пренебрежение — смотреть детям в глаза и говорить: «Мы знали, как вас защитить, но не сделали этого», — сказала Вайлет на эмоциях.

Вайолет Аффлек учится на первом курсе в Йельском университете и является активисткой. В ООН студентка выступила в рамках мероприятия под названием «Здоровый воздух в помещениях: глобальный призыв к действию».

Ранее 5-tv.ru писал, что Бен Аффлек посоветовал сыну самому заработать себе на кроссовки.

