Посольство РФ подтвердило гибель буддистского монаха из России в Шри-Ланке

Посольство России 25 сентября подтвердило информацию о гибели российского буддистского монаха в Шри-Ланке.

По данным дипмиссии, инцидент произошел на канатной дороге и унес жизни семи монахов, среди которых были граждане России, Индии и Румынии.

В посольстве отметили, что уже уведомили Москву о случившемся и выразили готовность оказать необходимую консульскую помощь родственникам погибшего.

«Посольство подтверждает гибель росгражданина в инциденте на канатной дороге. Сообщили в установленном порядке в Москву о произошедшем», — заявили в дипмиссии ТАСС.

Согласно сообщениям СМИ, в результате происшествия также пострадали двое человек с легкими травмами, в то время как четверо монахов получили серьезные повреждения.

