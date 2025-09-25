Спасатели нашли шестилетнюю девочку в затопленном доме на Тайване

На Тайване спасатели нашли девочку шести лет, которая два дня провела в затопленном доме после супертайфуна «Рагаса». Об этом сообщает LTN News.

Вероятно, семья ребенка погибла, считают спасатели. Рядом было найдено тело женщины, которая, предположительно, являлась бабушкой девочки.

Тайфун «Рагаса» стал самым мощным тропическим штормом в мире в 2025 году. Под натиском мощных потоков воды был полностью разрушен мост, соединяющий остров с материковой частью, а улицы оказались затоплены.

Спасательные службы продолжают поиски пропавших и оказывают помощь пострадавшим в регионе. Местные власти предупреждают о возможных новых подтоплениях и призывают жителей соблюдать меры безопасности.

Оставив разрушительный след на Филиппинах, Тайване и в Гонконге, циклон теперь бьет по материковой части Китая. На юге Поднебесной эвакуированы два миллиона жителей.

«Рагаса» зародился в западной части Тихого океана еще на прошлой неделе. Теплые воды быстро раскачали его до супертайфуна пятой категории. Скорость ветра в эпицентре — больше 260 километров в час.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что отдыхающих во Вьетнаме россиян предупредили о надвигающемся тайфуне «Рагаса». Ураган уже парализовал финансовый центр Гонконга, ряд островов на Филиппинах и горные районы Тайваня.

