Актер театра и кино Юрий Батурин заявил, что будущее Украины прекрасно только в составе России. Таким мнением он поделился в интервью пранкеру Соряну (настоящее имя Сурен Каграманов. — Прим. ред.)

«Я думаю, что будущее Украины прекрасно только в составе России. Киев, Одесса, все, кроме Западной Украины, все должно вернуться в Россию. И мы вместе будем дальше строить прекрасное будущее», — заявил актер.

Батурин выразил надежду на единство и победу над общими врагами.

«Мы все, как всегда, победим. Единственное, я молю Бога, чтобы это было малой ценой, потому что мы уже сейчас заплатили слишком высокую цену», — отметил артист.

По мнению Батурина, после того, как все закончится, мы будем жить так же, как жили когда-то наши деды и прадеды.

«Будем ходить друг к другу в гости, пить самогон, есть сало, ходить на рыбалку, ловить рыбу, смотреть, как растут наши внуки, правнуки», — рассказывает Батурин.

Артист отметил, что предстоит трудная задача по возвращению людей домой, но, несмотря на все сложности, он уверен, что это произойдет достаточно быстро.

